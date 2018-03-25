Тулячка Дарья Абрамова завоевала золото на всероссийском турнире по боксу

Фото Федерации бокса Тульской области.

В Улан-Удэ завершились всероссийские соревнования по боксу среди женщин. На турнир в столицу Бурятии съехались 153 спортсменки из Калининграда, Махачкалы, Москвы, Якутска, Алтая, Ямала, Бурятии, Крыма и Тульской области.

По итогам соревнований в весовой категории до 57 кг первое место завоевала тулячка Дарья Абрамова.

На пути к финалу она поочерёдно победила соперниц из Уфы, Красноярска и Новосибирска. В финальном поединке Дарья Абрамова должна была встретиться с представительницей Республики Бурятия Людмилой Воронцовой, однако сопернице из-за травмы пришлось отказаться от боя.