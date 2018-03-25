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Тулячка Дарья Абрамова завоевала золото на всероссийском турнире по боксу
Фото Федерации бокса Тульской области.

Тулячка Дарья Абрамова завоевала золото на всероссийском турнире по боксу

За звание лучших боролись 153 спортсменки.

В Улан-Удэ завершились всероссийские соревнования по боксу среди женщин. На турнир в столицу Бурятии съехались 153 спортсменки из Калининграда, Махачкалы, Москвы, Якутска, Алтая, Ямала, Бурятии, Крыма и Тульской области. 

По итогам соревнований в весовой категории до 57 кг первое место завоевала тулячка Дарья Абрамова. 

На пути к финалу она поочерёдно победила соперниц из Уфы, Красноярска и Новосибирска. В финальном поединке Дарья Абрамова должна была встретиться с представительницей Республики Бурятия Людмилой Воронцовой, однако сопернице из-за травмы пришлось отказаться от боя.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 17:20 +2
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Улан-Удэ

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