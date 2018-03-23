Фото из архива Myslo.
В Туле готовится к сдаче Центр художественной гимнастики
Строители приступили к внутренней отделке помещения.
23 марта глава администрации города Евгений Авилов проинспектировал ход работ на строящемся объекте по ул. Ствольной, 104.
В настоящее время подрядная организация приступила к отделочным работам будущего зала художественной гимнастики.
В ходе выездного совещания Евгений Авилов дал поручения по благоустройству прилегающей территории, кронированию деревьев и оформлению вывески на фасаде здания.
Новый спортивный объект предполагается сдать уже летом этого года.
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