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В Туле готовится к сдаче Центр художественной гимнастики
Фото из архива Myslo.

В Туле готовится к сдаче Центр художественной гимнастики

Строители приступили к внутренней отделке помещения.

23 марта глава администрации города Евгений Авилов проинспектировал ход работ на строящемся объекте по ул. Ствольной, 104.

В настоящее время подрядная организация приступила к отделочным работам будущего зала художественной гимнастики.

В ходе выездного совещания Евгений Авилов дал поручения по благоустройству прилегающей территории, кронированию деревьев и оформлению вывески на фасаде здания.

Новый спортивный объект предполагается сдать уже летом этого года.

 
Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 12:07 0
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