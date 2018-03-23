В Туле готовится к сдаче Центр художественной гимнастики

Фото из архива Myslo.

23 марта глава администрации города Евгений Авилов проинспектировал ход работ на строящемся объекте по ул. Ствольной, 104.

В настоящее время подрядная организация приступила к отделочным работам будущего зала художественной гимнастики.

В ходе выездного совещания Евгений Авилов дал поручения по благоустройству прилегающей территории, кронированию деревьев и оформлению вывески на фасаде здания.

Новый спортивный объект предполагается сдать уже летом этого года.