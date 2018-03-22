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Житель Ефремова, трижды ударивший знакомого ножом, проведёт полтора года в колонии

Житель Ефремова, трижды ударивший знакомого ножом, проведёт полтора года в колонии

В ходе судебного заседания преступник признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Ефремовским районным судом Тульской области в рассмотрено уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, с применением предмета, используемого в качестве оружия.

Суд установил, что утром 26 января злоумышленник, вместе со своим знакомым и его матерью находились в одной квартире, распивали спиртное. Между подсудимым и пожилой женщиной произошла ссора – в ходе перепалки злоумышленник оскорбил её. Сын пенсионерки вступился за мать, возник конфликт.

Во время конфликта фигурант поднял с пола нож и трижды ударил своего оппонента в живот. Полученные потерпевшим повреждения были квалифицированы как тяжкий вред здоровью. В ходе судебного заседания подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на полтора года с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Мужчина взят под стражу в зале суда.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:22 0
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Тульская областьЕфремов

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