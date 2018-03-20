Администрация Тулы закупит саженцев на 8 миллионов рублей
Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.
Управление по благоустройству администрации города Тула подыскивает исполнителя контракта на поставку саженцев. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.
В документе указано, что администрация закупит розы, сосны, барбарис, сирень, гортензию, можжевельник, чубушник, пион, ирис, клен, лапчатку, иву, березы, липы, туи и др. саженцы на сумму 8 133 685 рублей.
Согласно документу, больше всего денег потратят на клены остролистные — их закупят 400 штук на 3 120 000 рублей.
Также более миллиона выйдет стоимость барбариса — за 440 штук заплатят 1 218 360 рублей.
Дешевле всего выйдет ель — администрация закупит всего один саженец за 4096,40 руб.
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