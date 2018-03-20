Администрация Тулы закупит саженцев на 8 миллионов рублей

Управление по благоустройству администрации города Тула подыскивает исполнителя контракта на поставку саженцев. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

В документе указано, что администрация закупит розы, сосны, барбарис, сирень, гортензию, можжевельник, чубушник, пион, ирис, клен, лапчатку, иву, березы, липы, туи и др. саженцы на сумму 8 133 685 рублей.

Согласно документу, больше всего денег потратят на клены остролистные — их закупят 400 штук на 3 120 000 рублей.

Также более миллиона выйдет стоимость барбариса — за 440 штук заплатят 1 218 360 рублей.

Дешевле всего выйдет ель — администрация закупит всего один саженец за 4096,40 руб.