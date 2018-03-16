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Погода в Туле на выходных: мороз, облачность, небольшой снег
Фото из архива MySlo

Погода в Туле на выходных: мороз, облачность, небольшой снег

Синоптики прогнозируют пониженное давление и лёгкий ветер.

По данным сайта «Метеоинфо», в ближайшие два дня в Тульской области будет переменная облачность. В субботу ожидается небольшой снег, в воскресенье без осадков.

По ночам – довольно сильный мороз, до -19 градусов. Днём – около минус десяти. Ветер северный, северо-западный, лёгкий – до 5 метров в секунду. Атмосферное давление пониженное – 740-745 мм рт. ст.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:32 +2
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