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Погода в Туле на выходных: мороз, облачность, небольшой снег
Синоптики прогнозируют пониженное давление и лёгкий ветер.
По данным сайта «Метеоинфо», в ближайшие два дня в Тульской области будет переменная облачность. В субботу ожидается небольшой снег, в воскресенье без осадков.
По ночам – довольно сильный мороз, до -19 градусов. Днём – около минус десяти. Ветер северный, северо-западный, лёгкий – до 5 метров в секунду. Атмосферное давление пониженное – 740-745 мм рт. ст.
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