Погода в Туле на выходных: мороз, облачность, небольшой снег

Фото из архива MySlo

По данным сайта «Метеоинфо», в ближайшие два дня в Тульской области будет переменная облачность. В субботу ожидается небольшой снег, в воскресенье без осадков.

По ночам – довольно сильный мороз, до -19 градусов. Днём – около минус десяти. Ветер северный, северо-западный, лёгкий – до 5 метров в секунду. Атмосферное давление пониженное – 740-745 мм рт. ст.