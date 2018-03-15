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Предприниматели Тульской области получили кредитов на 2,3 млрд рублей
Фото expert.ru

Предприниматели Тульской области получили кредитов на 2,3 млрд рублей

За январь 2018 года объем кредитов субъектам малого и среднего бизнеса региона составил 2,3 млрд рублей. Это на 24,8% ниже, чем в аналогичном периоде 2017 года.

Как отмечает Отделение Тула ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, совокупный объем кредитов, полученных юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями региона, за первый месяц этого года составил 23,8 млрд рублей.

Наибольший объем кредитных ресурсов был предоставлен предприятиям обрабатывающих производств – 8,6 млрд рублей, а также по таким видам экономической деятельности, как производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 6,5 млрд рублей, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг – 4,9 млрд рублей.

На 1 февраля 2018 года на территории Тульской области действовало 2 региональных банка, 7 филиалов банков, головные организации которых находятся в другом регионе, 274 внутренних структурных подразделения кредитных организаций и их филиалов (дополнительные, операционные, кредитно-кассовые офисы и операционные кассы).

Оперативная информация о результатах деятельности кредитных организаций представлена в электронной версии издания «Статистический бюллетень Банка России» №2 за 2018 год на официальном сайте www.cbr.ru.

сегодня, в 13:09 0
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