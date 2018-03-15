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Щекинец обокрал бабушку жены

Щекинец обокрал бабушку жены

Суд приговорил мужчину к 6 месяцам колонии.

Щекинский районный суд вынес обвинительный приговор 32-летнему местному жителю по статье «Кража».

В один из дней с 1 по 5 декабря 2017 года мужчина проник в квартиру бабушки своей жены и похитил 100 000 рублей и золотые украшения. Общий размер материального ущерба составил 143 000 рублей.

Злоумышленник свою вину признал и частично вернул похищенное.

Учитывая эти обстоятельства, суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на 6 месяцев в исправительной колонии общего режима.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 12:02 +2
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