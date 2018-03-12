В селе Крапивна под Тулой сгорел дом

Сообщение об этом поступило диспетчеру «Единой службы спасения-112» сегодня, 12 марта, в 1.32.

Горел дом на улице Советской. На место происшествия выдвинулись три пожарных расчета.

С открытым горением справились за 8 минут. При пожаре никто не пострадал. В результате происшествия дом сгорел полностью.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 9 человек и 3 единицы техники.

Причина пожара устанавливается.