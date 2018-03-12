Министр экологии Тульской области проведет личный прием

28 марта с 10.00 до 14.00 состоится личный прием граждан с использованием передвижного комплекса мобильной приемной. Личный прием проведет министр природных ресурсов и экологии Тульской области Панфилов Юрий Юрьевич.

Передвижной комплекс мобильной приемной будет располагаться у здания администрации муниципального образования город Липки Киреевского района по адресу: Липки, ул. Советская, 15-а.

Согласно части 2 статьи 13 Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» при личном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность.