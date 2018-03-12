новости
новости
Регистрация
Министр экологии Тульской области проведет личный прием

Министр экологии Тульской области проведет личный прием

Мобильная приемная приедет в Киреевский район.

28 марта с 10.00 до 14.00 состоится личный прием граждан с использованием передвижного комплекса мобильной приемной. Личный прием проведет министр природных ресурсов и экологии Тульской области Панфилов Юрий Юрьевич.

Передвижной комплекс мобильной приемной будет располагаться у здания администрации муниципального образования город Липки Киреевского района по адресу: Липки, ул. Советская, 15-а.

Согласно части 2 статьи 13 Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» при личном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 10:28 +1
Другие статьи по темам
Событие
личный прием гражданэкология
Люди
Юрий Панфилов
Место
Киреевский район

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тест-драйв удачи!
Тест-драйв удачи!
Житель Алексина замерз насмерть на улице
Житель Алексина замерз насмерть на улице
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.