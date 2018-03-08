Все желающие смогут пройти комплексное обследование и проконсультироваться с врачами.

В субботу, 10 марта, с 11.00 до 16.00 в Тульской области пройдет профилактическая акция «Женское здоровье», приуроченная к Международному женскому дню.

Акция проводится с целью сохранения здоровья женского населения, выявления и устранения факторов риска, признаков развития хронических неинфекционных заболеваний на ранних стадиях. Женщин ждут по следующим адресам:

Тула, площадь торгового центра «Макси», ул. Пролетарская, д. 2,

Алексин, Центральная площадь,

Ефремов, площадь МКУ МПЦ «Октябрьский», ул. Мира, д. 2,

Новомосковск, Центральная площадь,

Суворов, Дворцовая площадь.

Все участники акции смогут бесплатно получить консультации врачей-специалистов и пройти необходимые обследования: флюорографию лёгких, маммографию, ультразвуковое исследование молочной железы, осмотр полости рта, аутофлуоресцентную стоматоскопию с консультацией врача-стоматолога для ранней диагностики онкологических заболеваний полости рта, дерматоскопию с осмотром врача-дерматолога, измерение функционального состояния легких, экспресс-анализы уровня глюкозы и холестерина в крови.

По итогам скринингового обследования будут проведены консультации врачами-специалистами, даны рекомендации по сохранению и укреплению здоровья, при необходимости даны направления на дальнейшее обследование в государственных учреждениях здравоохранения Тульской области.