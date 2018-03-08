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В Тульской области пройдет профилактическая акция «Женское здоровье»

В Тульской области пройдет профилактическая акция «Женское здоровье»

Все желающие смогут пройти комплексное обследование и проконсультироваться с врачами.

В субботу, 10 марта, с 11.00 до 16.00 в Тульской области пройдет профилактическая акция «Женское здоровье», приуроченная к Международному женскому дню.

Акция проводится с целью  сохранения здоровья женского населения, выявления и устранения факторов риска, признаков развития хронических неинфекционных заболеваний на ранних стадиях. Женщин ждут по следующим адресам:

  • Тула, площадь торгового центра «Макси», ул. Пролетарская, д. 2,
  • Алексин,  Центральная площадь,
  • Ефремов, площадь МКУ МПЦ «Октябрьский», ул. Мира, д. 2,
  • Новомосковск, Центральная площадь,
  • Суворов, Дворцовая площадь.

Все участники акции смогут бесплатно получить консультации врачей-специалистов и пройти необходимые обследования: флюорографию лёгких, маммографию, ультразвуковое исследование молочной железы, осмотр полости рта, аутофлуоресцентную стоматоскопию с консультацией врача-стоматолога для ранней диагностики онкологических заболеваний полости рта, дерматоскопию с осмотром врача-дерматолога, измерение  функционального состояния легких, экспресс-анализы уровня глюкозы и холестерина в крови.

По итогам скринингового обследования будут проведены консультации врачами-специалистами, даны рекомендации по сохранению и укреплению здоровья, при необходимости даны направления на дальнейшее обследование в государственных учреждениях здравоохранения Тульской области.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 13:36 0
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