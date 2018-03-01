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В России повысят качество питьевой воды

В России повысят качество питьевой воды

Об этом рассказал Владимир Путин, обращаясь к Федеральному Собранию.

– Трудно говорить о долгой и здоровой жизни, если до сих пор миллионы людей вынуждены пить воду, которая не соответствует нормам, если выпадает чёрный снег, как в Красноярске, а жители крупных индустриальных центров из-за смога неделями не видят солнца, как в Череповце, Нижнем Тагиле, Челябинске, Новокузнецке и некоторых других городах, — отметил Владимир Путин.

Мы ужесточили сейчас экологические требования к предприятиям, что, безусловно, снизит промышленные выбросы. С 2019 года на экологичные, наилучшие доступные технологии должны перейти 300 промышленных предприятий, оказывающих значительное негативное воздействие на окружающую среду, а с 2021 года это должны сделать все предприятия с высокой категорией риска для окружающей среды.

Мы много раз «подходили к этому снаряду», и представители промышленности всё время ссылались на трудности, с которыми они сталкиваются. Всё, дальше отступать уже некуда. Хочу, чтобы все знали: никаких переносов больше не будет.

Также потребуется модернизировать ТЭЦ, котельные, коммунальное хозяйство, за счёт строительства обходов разгрузить города от транзитных автомобильных потоков, использовать экологичные виды общественного транспорта.

Сегодня в России органами государственной власти, общественниками выявлено порядка 22 тысяч свалок. Нам нужно решить эту проблему и в первую очередь хотя бы убрать, рекультивировать свалки в черте городов.

Предстоит существенно повысить качество питьевой воды. В некоторых небольших населённых пунктах она до сих пор подаётся по часам. Важно подключить к решению этих задач технологии, которые есть в оборонно-промышленном комплексе.

Будут реализованы проекты по сохранению уникальных природных систем Байкала, Телецкого озера, а также всего Волжского бассейна, что прямо повлияет на улучшение качества жизни почти половины населения России.

Откроются 24 новых заповедника и национальных парка. Надо сделать их доступными для экологического туризма, что важно для воспитания бережного, ответственного отношения к природе.

Сюжет: Послание Президента РФ Федеральному собранию - 2018
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