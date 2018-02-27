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В новых сериях мультфильма «Простоквашино» пса Шарика озвучил Гарик Сукачёв
Кадр из мультфильма

В новых сериях мультфильма «Простоквашино» пса Шарика озвучил Гарик Сукачёв

Новинка выйдет на экраны весной, запланировано 30 серий. В культовом мультике появятся и новые герои.

Руководители «Союзмультфильма» раскрыли журналистам РИА «Новости» некоторые подробности создания новых серий о приключениях жителей деревни Простоквашино.

Пёс Шарик будет вещать с экранов голосом музыканта Гарика Сукачёва, маму Дяди Фёдора озвучивает Юлия Меньшова, а почтальона Печкина – Иван Охлобыстин. Кто подарил свой голос коту Матроскину, пока неизвестно – имя преемника Олега Табакова держится в строгом секрете.

Также известно, что в новых сериях у Дяди Фёдора появится сестра, у него будет стильная современная стрижка, а всех главных героев создатели «вооружат» электронными гаджетами. Всего с 2018 по 2020 годы будет показано 30 новых серий, первые из них выйдут на экраны уже этой весной.

 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 22:33 +3
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