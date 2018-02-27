В Туле открылась межрегиональная выставка православных книг

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Мероприятие проходит в Тульском областном центре молодежи и продлится до 5 марта.

В областном центре состоялось открытие VIII Межрегиональной ежегодной книжной выставки-ярмарки «Тула православная», приуроченной к празднованию Дня православной книги.

В программе – целый ряд культурных мероприятий. Посетители смогут встретиться с писателями из Москвы и Тулы, принять участие в конкурсе «Православная книга своими руками» и епархиальном конкурсе художественного слова «В начале было Слово…».

Кроме того, в Туле состоится VIII Российский конкурс детских и взрослых академических хоровых коллективов, ансамблей и солистов. В нем примут участие около 70 хоров и солистов Центрального федерального округа.

Свою продукцию на выставке представляют более 20 издательств, помимо книг на стендах демонстрируется аудио- и видеопродукция, развивающие игры и игрушки.

Ежегодно выставка собирает более двух тысяч участников, а число её посетителей доходит до десяти тысяч. Мероприятие продлится до 5 марта, вход свободный.