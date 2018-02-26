В администрации Тулы произошли кадровые изменения
Начальником управления культуры и туризма администрации города Тулы назначена Татьяна Столярова.
Сегодня она приступила к своим должностным обязанностям.
Татьяна Николаевна родилась 3 августа 1971 года в Туле. В 2004 году окончила Тульский государственный педагогический университет.
До назначения занимала должность начальника отдела культуры и туризма управления культуры и туризма администрации города Тулы.
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