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В администрации Тулы произошли кадровые изменения

В администрации Тулы произошли кадровые изменения

Начальником управления культуры и туризма администрации города Тулы назначена Татьяна Столярова.

Сегодня она приступила к своим должностным обязанностям.

Татьяна Николаевна родилась 3 августа 1971 года в Туле. В 2004 году окончила Тульский государственный педагогический университет.

До назначения занимала должность начальника отдела культуры и туризма управления культуры и туризма администрации города Тулы.

 

сегодня, в 13:23 −1
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