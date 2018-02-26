На чемпионат Тульской области по киберспорту зарегистрировались более 40 команд

В оружейной столице пройдет первый открытый чемпионат по киберспорту в Тульской области — Natural Selection Championship 2018. Призовой фонд соревнований — 100 тысяч рублей.

Участники чемпионата попробуют свои силы в четырёх известных компьютерных играх: Counter-Strike: Global Offensive, Dota 2, Hearthstone, World of Tanks.

На данный момент зарегистрировалось более 40 команд!

Hearthstone — 50 игроков

Dota 2 (5×5) — 18 команд

Counter-Strike: Global Offensive (5×5) — 26 команд

World of tanks (5×5) — 4 команды

Регистрация открыта до 2 марта. Хотите попробовать свои силы в чемпионате? Регистрируйтесь по ссылке.

Победители турнира попадут в групповую стадию на отборочные игры на первый чемпионат России по компьютерному спорту.

Online квалификации стартуют с 3 марта. Гранд финал состоится в большом атриуме ТРЦ «Макси» 24 и 25 марта.

Напомним, в июне 2016 года компьютерный спорт (киберспорт) был официально признан и включен во Всероссийский реестр видов спорта. В апреле 2017 года киберспорт был переведен во второй раздел реестра — «виды спорта, развиваемые на общероссийском уровне» такие как футбол, хоккей, волейбол.

В период с октября по декабрь 2017 г. министерство спорта РФ последовательно утвердило подготовленные ФКС России правила по виду спорта, требования к судьям и требования к спортивным разрядам и условия их выполнения.