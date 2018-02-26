На чемпионат Тульской области по киберспорту зарегистрировались более 40 команд
Хотите поучаствовать? Регистрация продлится до 2 марта.
В оружейной столице пройдет первый открытый чемпионат по киберспорту в Тульской области — Natural Selection Championship 2018. Призовой фонд соревнований — 100 тысяч рублей.
Участники чемпионата попробуют свои силы в четырёх известных компьютерных играх: Counter-Strike: Global Offensive, Dota 2, Hearthstone, World of Tanks.
На данный момент зарегистрировалось более 40 команд!
Hearthstone — 50 игроков
Dota 2 (5×5) — 18 команд
Counter-Strike: Global Offensive (5×5) — 26 команд
World of tanks (5×5) — 4 команды
Регистрация открыта до 2 марта. Хотите попробовать свои силы в чемпионате? Регистрируйтесь по ссылке.
Победители турнира попадут в групповую стадию на отборочные игры на первый чемпионат России по компьютерному спорту.
Online квалификации стартуют с 3 марта. Гранд финал состоится в большом атриуме ТРЦ «Макси» 24 и 25 марта.