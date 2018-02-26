В Туле за неделю нашли шесть несанкционированных свалок

Также проверено санитарное состояние и содержание 174 контейнерных площадок, на семи из которых были выявлены нарушения.

В Туле проверили санитарное состояние 161 улицы. Контрольные мероприятия проводили инспекторы управления по административно-техническому надзору администрации города. Об этом сообщил заместитель начальника управления по административно-техническому надзору Василий Ростовцев.

За минувшую неделю инспекторы выявили шесть несанкционированных свалок, направлено и исполнено в срок шесть требований. Проверено санитарное состояние и содержание 174 контейнерных площадок, на семи из которых выявлены нарушения.

В сфере контроля за исполнением Правил благоустройства было обследовано 548 придомовых территорий многоквартирных домов, выявлено 205 нарушений.

В ходе проверки хозяйствующих субъектов было обследовано 173 прилегающих территории. Выявлено 17 нарушений в части неисполнения Правил благоустройства (наличие сосулек и снега).

За истекшую неделю демонтировано 30 рекламных конструкций.