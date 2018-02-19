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В Тульской области сотрудники ГИБДД за уик-энд поймали 41 пьяного водителя
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Тульской области сотрудники ГИБДД за уик-энд поймали 41 пьяного водителя

По всем указанным фактам были составлены административные материалы.

С 16 по 18 февраля в Тульской области сотрудники ГИБДД выявили 41 водителя, управлявшего транспортным средством в состоянии опьянения. Из них 20 человек отказались пройти медосвидетельствование.

По всем указанным фактам были составлены административные материалы.

Напомним, 17 февраля в Туле пьяный водитель автомобиля «Тойота Ленд Крузер», предположительно, не справился с управлением, выехал на встречку и врезался в «Шевроле Нива». В аварии пострадали три человека — водитель и пассажиры «Шевроле».

 

Госавтоинспекция Тульской области призывает граждан не оставаться равнодушными в борьбе с пьянством за рулем. Каждый житель Тульской области должен четко осознавать недопустимость управления транспортом в состоянии опьянения. Если вы стали свидетелем того, как нетрезвый человек садится за руль автомобиля, сообщите об этом в полицию:

  • ОБ ДПС ГИБДД по г. Туле 32-45-00; 32-45-02;
  • ОБ ДПС ГИБДД по Тульской области (М-2 «Крым», М-4 «Дон») 32-44-10.
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:51 +3
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