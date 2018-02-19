В Тульской области сотрудники ГИБДД за уик-энд поймали 41 пьяного водителя

Фото УГИБДД по Тульской области.

По всем указанным фактам были составлены административные материалы.

С 16 по 18 февраля в Тульской области сотрудники ГИБДД выявили 41 водителя, управлявшего транспортным средством в состоянии опьянения. Из них 20 человек отказались пройти медосвидетельствование.

По всем указанным фактам были составлены административные материалы.

Напомним, 17 февраля в Туле пьяный водитель автомобиля «Тойота Ленд Крузер», предположительно, не справился с управлением, выехал на встречку и врезался в «Шевроле Нива». В аварии пострадали три человека — водитель и пассажиры «Шевроле».

Госавтоинспекция Тульской области призывает граждан не оставаться равнодушными в борьбе с пьянством за рулем. Каждый житель Тульской области должен четко осознавать недопустимость управления транспортом в состоянии опьянения. Если вы стали свидетелем того, как нетрезвый человек садится за руль автомобиля, сообщите об этом в полицию: