Фото Светланы Буевой.

Прошлым летом в рамках рабочей поездки в район Наталия Пилюс встретилась с молодыми боксерами, которым рассказала о своем коллеге – чемпионе мира по боксу Дмитрии Пироге. Ребята попросили организовать встречу с именитым спортсменом и 18 февраля она состоялась.

Дмитрий Пирог не только встретился с воспитанниками спортивной школы, но и провел для них мастер-класс. Открывая праздник спорта, Дмитрий Юрьевич обратился к юным спортсменам:

Дмитрий Пирог Все мои коллеги депутаты Государственной Думы, которые пришли из спорта, отмечают, что самодисциплина помогла достичь высоких результатов в самых разных отраслях жизни. Мы с Наталией Николаевной много обсуждаем, что нужно сделать для развития спорта в стране, и я с удовольствием принял ее приглашение встретиться с ефремовскими ребятами. Очень важно в нашем многоконфессиональном государстве уважительно относиться друг к другу и нашим традициям. Не важно, какого вы вероисповедания, главное, что все мы – россияне.

Наталия Пилюс начала свою поездку с посещения храма Троицы, где архимандрит Герман благословил депутата на благие дела и рассказал об истории храма.

После этого началась официальная часть визита – Наталия Николаевна встретилась с депутатами муниципального образования и членами общественного совета, рассказала о работе Комитета Государственной Думы по культуре и работе партийного проекта «Культура малой Родины». Глава администрации Сергей Балтабаев рассказал о масштабном проекте реконструкции набережной, который удалось завершить в рекордно короткие сроки:

Сегодня у населения большой запрос на культуру и организацию мест проведения досуга. Благодаря слаженной работе всех уровней власти у ефремовцев появилось еще одно красивое место.

Граждане и депутаты подняли вопрос о необходимости увеличения финансирования программы Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – «100 клубов на селе», так как очень часто люди уезжают из села именно из-за отсутствия организованного досуга. Важно, чтобы местные дома культуры становились центрами притяжения, очагами культуры.

Участники встречи отметили, что в Ефремове два кинотеатра, открытых в рамках проекта партии «Киноклуб» и они являются лучшими в регионе по посещаемости.

Наталия Пилюс также провела встречу с работниками культуры в музее, во время которой обсудили туристическую привлекательность района и развитие народных промыслов. Мастерицы заинтересованы в изготовлении аутентичной сувенирной продукции, и важно продумать методы их поддержки.

Наталия Пилюс Культура является фундаментальной основой процесса развития, воспитания сохранения и укрепления независимости и самобытности народа. Очень важно, что в районах ведется большая работа. Сегодня мы увидели уникальный музей, который поддерживает не только профессиональное сообщество, но и население, благотворители. Депутаты Государственной Думы открыты и готовы к совместной работе. Я очень рада, что вопрос обучения молодежи народным промыслам актуален и важен для вас, ведь именно этой темой на сегодняшний день мы активно занимаемся в Комитете по культуре.

Депутат также посетила музыкальную школу, где находятся два пианино, полученные по проекту «Культура малой Родины».

Вместе с Дмитрием Юрьевичем Наталия Пилюс посетила уникальную набережную, отремонтированную в рамках проекта «Городская среда», придомовую территорию, новый физкультурно-оздоровительный комплекс, в котором создан уникальный музей спорта, рассказывающий историю спортсменов региона и их достижениях.

Дмитрий Пирог на память о посещении презентовал музею боксерские перчатки с автографом, которые займут достойное место в экспозиции. Завершая свой визит, депутаты поздравили жителей и гостей города с Широкой Масленицей.

Текст подготовила Светлана Буева.