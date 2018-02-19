В домах Пролетарского округа 20 февраля ограничат водоснабжение

Специалисты будут проводить противоаварийные работы на трансформаторной подстанции.

Во вторник, 20 февраля, специалисты АО «Тульские городские электрические сети» будут проводить в округе противоаварийные работы.

Как сообщает пресс-служба администрации города, с 10.00 до 12.00 будет отключена трансформаторная подстанция №591, расположенная в Новомедвенском проезде.

В зону отключения попадает насосная станция, снабжающая водой дома Пролетарского округа. Из-за этого ожидается отключение водоснабжения. По окончании работ возможно временное ухудшение качества подаваемой воды.