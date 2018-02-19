В Туле завершилось областное первенство по греко-римской борьбе

Фото предоставлено участниками соревнований

В двух турнирах было разыграно 25 комплектов медалей.

В спортивной школе «Юность» прошло областное первенство Тульской области по греко-римской борьбе среди юниоров и юношей. В двух турнирах было разыграно 25 комплектов медалей.

У юниоров по три награды высшей пробы завоевали представители Тулы, Узловой и Донского. У юношей вне конкуренции оказались новомосковцы, занявшие 11 первых мест из 15 возможных.

Победителями областного первенства стали среди 18-20 летних юниоров – Александр Теняков, Николай Эшдавлатов, Юрий Тимонькин, Сергей Дегтярёв, Артём Теняков, Александр Милованов, Имран Точиев, Алексей Васьков, Никита Овсянников, Антон Фалин.

Среди юношей 2003-2005 годов рождения – Александр Панов, Артём Айдарян, Артур Садоян, Данила Панков, Роман Бадоян, Павел Баскаков, Владимир Харитонов Александр и Дмитрий Мартыненко, Николай Шубенков, Богдан Серебряков, Владислав Щепоткин, Николай Бессмельцев, Георгий Жуков, Ярослав Дьячков.