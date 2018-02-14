В праздничные дни изменится расписание тульских электричек

Во время праздников движение электричек в Московском транспортном узле поменяется.

В предпраздничные и праздничные дни с 22 по 26 февраля изменится расписание пригородных электропоездов Московской железной дороги, чтобы все желающие смогли отправиться в поездку накануне и после Дня защитника Отечества.

Во время праздников движение электричек в Московском транспортном узле будет организовано следующим образом:

22 февраля — расписанием пятницы,

23, 24 февраля — расписанием субботы,

25 февраля — расписанием воскресенья,

26 февраля — расписанием понедельника.

На Казанском и Курском направлениях МЖД появятся дополнительные межобластные экспрессы. В пятницу, 23 февраля, с Казанского вокзала столицы в 9.10 отправится экспресс до станции Рязань-2.

25 февраля два межобластных экспресса выполнят рейсы в Москву из Тулы (в 14.07) и из Рязани (в 14.08).

Накануне Дня защитника Отечества в четверг, 22 февраля, с Курского вокзала отправятся экспрессы во Владимир (в 15.30 и 20.27) и в Тулу (в 16.39), а с Казанского вокзала — в Рязань (в 17.23 и в 18.40).

Московская железная дорога просит пассажиров ознакомиться со всеми изменениями в расписании пригородных поездов и заранее спланировать поездку. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» и в мобильном приложении «РЖД пассажирам».