Тульская торгово-промышленная палата отмечает 25-летие

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

12 февраля Алексей Дюмин принял участие в праздничном мероприятии, посвященном 25-летию Союза «Тульская торгово-промышленная палата» (ТТПП).



Глава региона поздравил ТТПП с годовщиной основания и отметил, что за время существования она заслужила репутацию авторитетной общественной организации.

В состав ТТПП входит более 1200 компаний и предприятий.

Алексей Дюмин подчеркнул, что это число и дальше будет расти за счет новых организаций, которые приходят в регион.

Также губернатор отметил, что Торгово-промышленная палата — надежный партнер правительства Тульской области в решении многих важнейших задач. Глава региона поблагодарил коллектив ТТПП за вклад во внедрение и совершенствование регионального инвестиционного стандарта, а также за поддержку инновационных предприятий и укрепление связей с зарубежными партнерами.

По словам Алексея Дюмина, ответственность и инициативность сотрудников помогают региону наращивать промышленный потенциал, повышать уровень жизни людей.

- У нас с вами общая цель — улучшить условия для бизнеса и вывести экономику Тульской области на качественно новый уровень, — сказал губернатор.

Алексей Дюмин наградил президента Союза «Тульская Торгово-промышленная палата» Юрия Агафонова серебряной медалью «За особый вклад в развитие Тульской области». Также 11 сотрудников Палаты были отмечены Благодарностями губернатора Тульской области.