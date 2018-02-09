Тульские школьники проверили свои знания по ПДД

Фото: отделение пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области

На базе «Городского центра развития и научно-технического творчества детей и юношества» прошел городской этап конкурса «Безопасное колесо 2018». В знании ПДД соревновались юные инспекторы движения из восьми школ Тулы.

Ребята продемонстрировали знание правил безопасности, навыки оказания доврачебной помощи и фигурного вождения велосипеда, знания по основам безопасного поведения на дороге, а также проявили свои творческие способности, показав художественные номера, раскрывающие деятельность юных инспекторов.

По итогам соревнований места первое место заняла команда Центра образования № 24, на втором оказались ребята из ЦО № 2, а «бронзу» получили учащиеся Центра образования № 5.

Все участники получили памятные подарки от сотрудников областного УГИБДД. Теперь ребятам предстоит показать свои знания на региональном этапе соревнований, который пройдёт в апреле.