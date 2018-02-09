В Тульской области работает горячая линия по профилактике гриппа и ОРВИ

За две недели к специалистам Роспотребнадзора поступило 367 обращений по этой теме.

В Управлении Роспотребнадзора по Тульской области работает горячая линия на тему: «Профилактика гриппа и ОРВИ». За две недели к сотрудникам ведомства поступило 367 обращений от населения.

Специалисты рассказали тулякам об эпидемиологической обстановке в регионе, проведении иммунизации против гриппа и профилактических мероприятиях. Горячая линия продолжает работу в постоянном режиме.