Шеф-редактор «Слободы» Лариса Тимофеева стала призером международного конкурса «Город в зеркале СМИ»
Она заняла третье место в специальной номинации «Национальное согласие – взаимообогащение культур».
Церемония награждения прошла в Московском Доме национальностей. На конкурс было прислано более двухсот работ в различных номинациях от журналистов из России, Белоруссии, Молдавии, Казахстана. Жюри конкурса отметило статью Ларисы Тимофеевой «В Туле прошел фестиваль «Национальные праздники».
Организатором Шестого международного конкурса «Город в зеркале СМИ» является Международная ассамблея столиц и крупных городов СНГ (МАГ) при поддержке ООН-Хабитат, Исполкома СНГ, Государственной