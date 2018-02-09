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Шеф-редактор «Слободы» Лариса Тимофеева стала призером международного конкурса «Город в зеркале СМИ»

Шеф-редактор «Слободы» Лариса Тимофеева стала призером международного конкурса «Город в зеркале СМИ»

Она заняла третье место в специальной номинации «Национальное согласие – взаимообогащение культур».

Церемония награждения прошла в Московском Доме национальностей. На конкурс было прислано более двухсот работ в различных номинациях от журналистов из России, Белоруссии, Молдавии, Казахстана. Жюри конкурса отметило статью Ларисы Тимофеевой «В Туле прошел фестиваль «Национальные праздники».

Организатором Шестого международного конкурса «Город в зеркале СМИ» является Международная ассамблея столиц и крупных городов СНГ (МАГ) при поддержке ООН-Хабитат, Исполкома СНГ, Государственной Думы РФ, Всероссийского Совета ветеранов, Союза журналистов России, Российской муниципальной академии, Московского Дома национальностей, Центра содействия устойчивому развитию городов «Мегаполис. XXI век».

вчера, в 17:30 +12
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ТулаМоскваМосковский Дом национальностей

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