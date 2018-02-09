Шеф-редактор «Слободы» Лариса Тимофеева стала призером международного конкурса «Город в зеркале СМИ»

Она заняла третье место в специальной номинации «Национальное согласие – взаимообогащение культур».

Церемония награждения прошла в Московском Доме национальностей. На конкурс было прислано более двухсот работ в различных номинациях от журналистов из России, Белоруссии, Молдавии, Казахстана. Жюри конкурса отметило статью Ларисы Тимофеевой «В Туле прошел фестиваль «Национальные праздники».