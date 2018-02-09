В Туле возобновят транспортный маршрут от Ряжского вокзала до Прилеп
С 12 февраля пассажирский транспорт будет курсировать по маршруту № 68. Myslo публикует время отправления транспорта и схему движения маршруток.
Движение маршруток будет осуществляться по следующей схеме: ул. Ряжская – ул. Галкина – ул. Демидовская Плотина – ул. Пролетарская – ул. Советская – ул. Оборонная – Новомосковкое шоссе – а/д «Тула-Новомосковск» – а/д «Тула-Новомосковск» – пос. Прилепы.
Время отправления транспортных средств от пос. Прилепы:
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6:05
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7:51
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9:37
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13:45
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15:31
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17:13
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18:55
По вопросам транспортной работы по данному вопросу жители могут обращаться в управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы по телефону 55-64-73 или в адрес компании-перевозчика МКП «Тулгорэлектротранс» по тел. 25-45-01.