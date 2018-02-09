В Туле возобновят транспортный маршрут от Ряжского вокзала до Прилеп

С 12 февраля пассажирский транспорт будет курсировать по маршруту № 68. Myslo публикует время отправления транспорта и схему движения маршруток.

Движение маршруток будет осуществляться по следующей схеме: ул. Ряжская – ул. Галкина – ул. Демидовская Плотина – ул. Пролетарская – ул. Советская – ул. Оборонная – Новомосковкое шоссе – а/д «Тула-Новомосковск» – а/д «Тула-Новомосковск» – пос. Прилепы.

Время отправления транспортных средств от пос. Прилепы:

6:05 7:51 9:37 13:45 15:31 17:13 18:55

По вопросам транспортной работы по данному вопросу жители могут обращаться в управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы по телефону 55-64-73 или в адрес компании-перевозчика МКП «Тулгорэлектротранс» по тел. 25-45-01.