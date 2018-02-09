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На ул. Каминского в Туле ограничат движение транспорта
Это коснется участка от ул. Ленина до ул. Демонстрации.
15 февраля 2018 года в Туле пройдут торжественные мероприятия, посвященные Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами России.
Во время проведения мероприятий будет ограничено движение всех видов транспорта по ул. Каминского на участке от ул. Ленина до ул. Демонстрации.
Как пояснили в администрации города, эти меры будут предприняты для обеспечения безопасности дорожного движения.
Будем надеяться, что к этому времени снег там почистят.
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