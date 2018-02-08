Фото из архива Myslo.
Главный следователь Тульской области приглашает граждан на прием
Туляки смогут задать вопросы по поводу невыплаты заработной платы.
19 февраля руководитель следственного управления СК РФ по Тульской области Александр Юрьевич Стариков и руководитель Государственной инспекции труда Сергей Владимирович Васин приглашают граждан на прием по вопросам, касающимся невыплаты зарплаты, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат.
Прием состоится с 15.00 до 18.00 в здании следственного управления по адресу: Тула, ул. Свободы, 32.
Предварительная запись обязательна.
Записаться на прием можно по телефонам в Туле: 36-34-98, 55-48-22.
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