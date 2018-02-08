Главный следователь Тульской области приглашает граждан на прием

Фото из архива Myslo.

19 февраля руководитель следственного управления СК РФ по Тульской области Александр Юрьевич Стариков и руководитель Государственной инспекции труда Сергей Владимирович Васин приглашают граждан на прием по вопросам, касающимся невыплаты зарплаты, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат.

Прием состоится с 15.00 до 18.00 в здании следственного управления по адресу: Тула, ул. Свободы, 32.

Предварительная запись обязательна.

Записаться на прием можно по телефонам в Туле: 36-34-98, 55-48-22.