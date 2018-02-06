С улиц Тулы вывезено более 56 тысяч кубометров снега

Фото: пресс-служба администрации Тулы

Сотрудниками «Спецавтохозяйства» были проведены уборочные работы на улицах города. Как отмечает пресс-служба тульской администрации, снег был убран раньше нормативного срока, который составляет сутки.

При этом только с улицы Менделеевской было вывезено больше тысяч кубометров снега. А всего с ноября прошлого года с улиц Тулы убрано более 56300 кубических метров осадков.

«Спецавтохозяйство» ежедневно в круглосуточном режиме производит уборку муниципальных территорий. Зимой эти работы ведутся непрерывно, чтобы избежать образования наледи.

Звонки от туляков принимают операторы колл-центра предприятия по телефону: 50-22-71 и специалисты ЕДДС по номерам: 1391, 47-20-34.

Диспетчеры ежедневно обзванивают начальников отделов и старост поселений Ленинского района. Каждая заявка держится на контроле, действует обратная связь. Информация от жителей оперативно направляется уполномоченным организациям.