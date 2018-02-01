В тульском суде рассмотрят дело о разбое 19-летней давности
Преступление было совершено в Казахстане в 1998 году.
Прокурор Центрального района Тулы утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 43-летнего мужчины в п. а, в, г ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище, с применением оружия и предмета).
В ходе следствия было установлено, что 14 ноября 1998 года ночью обвиняемый находился в Алма-Ате (Казахстан), где совместно с двумя подельниками, вооружившись автоматом и ножом, напал на женщину по месту ее жительства. Преступники отобрали у нее 2400 долларов.
После совершения нападения обвиняемый скрылся, оформил на себя паспорт по подложным документам на иное лицо и приехал в Россию.
В 2017 году он был задержан.
После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Центральный районный суд Тулы для рассмотрения по существу, рассказали в пресс-службе прокуратуры Тульской области.