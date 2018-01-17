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В Тульской области утвержден график работы территориальных избирательных комиссий

В Тульской области утвержден график работы территориальных избирательных комиссий

Отсутствие открепительных удостоверений – главное нововведение предстоящих выборов.

Утвержден график работы избирательных комиссий Тульской области по приему заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения на выборах Президента РФ 18 марта 2018 года.
 
Отсутствие открепительных удостоверений – главное нововведение предстоящих выборов. Вместо этого избирателю достаточно заранее написать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения. Заявление необходимо подать в территориальную избирательную комиссию (ТИК). Подробнее об этом читайте здесь.
 
График работы ТИК:
  • с 31 января по 11 марта в рабочие дни — с 16.30 до 20.30, в выходные и праздничные дни — с 10.00 до 14.00.
  • 12 марта – с 14.00 до 21.00.
  •  13 по 17 марта (за исключением 16 марта) в рабочие дни — с 16.30 до 20.30, в выходные и праздничные дни — с 10.00 до 14.00.
  • 16 марта – с 14.00 до 21.00.

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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 11:29 −1
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