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В Туле на ул. Октябрьской в серьезной аварии пострадали три человека
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Туле на ул. Октябрьской в серьезной аварии пострадали три человека

Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства происшествия.

Серьезное ДТП произошло в Туле ночью 12 января. В 1.25 возле дома №43 на улице Октябрьской 46-летний водитель «Хёндэ Элантра» столкнулся с автомобилем ВАЗ-2112, после чего «двенашка» врезалась в припаркованный фургон.

По предварительной информации, водитель «Хёндэ» нарушил правила перестроения.

В аварии пострадали три человека: водитель ВАЗа и два его пассажира — 20-летний и 23-летний парни. Все трое получили серьезные травмы. Пострадавших госпитализировали.

Отметим, что водитель «двенашки» в декабре 2017 года был лишен прав на 19 месяцев за отказ от прохождения медосвидетельствования.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:21 +2
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