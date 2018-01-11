В 2017 году сборы российских фильмов в прокате достигли рекордной отметки

Сборы российского кино в 2017 году, по сравнению с предыдущим годом, существенно возросли и составили рекордные 13 миллиардов рублей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исполнительного директора Фонда кино Антона Малышева.

По его словам, российское кино посмотрели 54,7 миллиона человек – на 19,5 миллиона человек больше, чем в 2016 году. При этом доля российских фильмов в посещаемости кинотеатров составила 25,6%.

Малышев сообщил, что в 2018 году Фонд кино ждет такие крупные релизы, как «Черновик», «Селфи» «Тренер», продолжение «Вия» и «Гоголя», комедии «Ночная смена», «Я худею» и «Жених 2».

В начале февраля запланировано заседание попечительского совета Фонда, который определит список лидеров производства на этот год. В ключевые показатели эффективности отечественных картин теперь включено не только число зрителей в кинотеатрах внутри страны, но и количество зрителей за рубежом.