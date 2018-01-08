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В Туле подвели итоги акции «Необыкновенный Новый год. Стать волшебником легко!»
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Туле подвели итоги акции «Необыкновенный Новый год. Стать волшебником легко!»

Юные туляки получили новогодние подарки.

8 января в музейно-выставочном комплексе Тульского кремля состоялось торжественное мероприятие в рамках благотворительной акции «Необыкновенный Новый год. Стать волшебником легко!». Акция была организована общественным объединением тульских родителей «Мы вместе» при поддержке правительства Тульской области.

В мероприятии приняли участие заместитель министра труда и социальной защиты региона Инна Щербакова и уполномоченный по правам ребенка в области Наталия Зыкова.

На празднике волонтеры и сотрудники социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних № 1 вручили детям-инвалидам новогодние подарки. Для маленьких гостей также была организована театрализованная программа, работали различные интерактивные площадки и мастер-классы.

Инна Щербакова поздравила детей с новогодними праздниками, поблагодарила волонтеров и организаторов за проведение акции.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 18:10 +6
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