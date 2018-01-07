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7 января за порядком в Туле следит Александр Ёлкин

7 января за порядком в Туле следит Александр Ёлкин

По всем вопросам можно обращаться по телефонам (4872)47−20−34, (4872)47−20−37, 1391.

С 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года в Туле организовано дежурство сотрудников администрации города.

Сегодня, 7 января, дежурит начальник главного управления администрации города по Центральному территориальному округу Александр Георгиевич Ёлкин.

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872)47−20−34, (4872)47−20−37, 1391.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:10 +2
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