7 января за порядком в Туле следит Александр Ёлкин

По всем вопросам можно обращаться по телефонам (4872)47−20−34, (4872)47−20−37, 1391.

С 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года в Туле организовано дежурство сотрудников администрации города.

Сегодня, 7 января, дежурит начальник главного управления администрации города по Центральному территориальному округу Александр Георгиевич Ёлкин.

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872)47−20−34, (4872)47−20−37, 1391.