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31 декабря дежурный по Туле Юрий Терехов
Фото из архива Myslo.

31 декабря дежурный по Туле Юрий Терехов

Он проследит за порядком в городе.

С 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года организовано дежурство сотрудников администрации Тулы.

Сегодня, 31 декабря, дежурит заместитель начальника главного управления по благоустройству - начальник отдела по благоустройству главного управления администрации города по Привокзальному территориальному округу Юрий Терехов.

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру (4872)47−20−34; (4872)47−20−37, 1391.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:22 0
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