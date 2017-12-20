Тулячка написала «оду» серебровским ямам

Ольга Афиногенова через портал Myslo обращается к тульской администрации по поводу качества дороги на улице Серебровской Привокзального округа.

Приводим письмо Ольги полностью.

«Дорогой портал Myslo! Пишу через тебя открытое письмо нашей уважаемой администрации г. Тула.

Представляю вашему вниманию ставшие уже родными нам серебровские ямы.

Данные ямы появились у нас в прошлом году и стали активно разрастаться и углубляться уже к лету.

Никто не обращал на них внимания и, видимо, к Новому году ямы решили стать ещё больше, длиннее и могущественнее!

На данный момент проезжать по ним на автомобиле становится реально опасно. Эти ямы могут поглотить не одно колесо. Возможно, это уже случилось, мы об этом не знаем, ведь проколотые покрышки на память серебровским ямам никто не оставлял.

Данные ямы находятся прямо напротив дома №91 по ул. Серебровской.

Очень-очень просим уважаемую администрацию разобраться с ямами, как бы они сами не поглотили вскорости наши машины целиком!»

Редакция Myslo запросила комментарий у администрации Тулы.