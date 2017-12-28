Большая справка: Как Тула работает в новогодние каникулы

Как будут работать поликлиники, рынки, ТЦ? Куда позвонить в случае аварии? Полное расписание собрал для вас Myslo. Сохраняйте в закладках, пригодится!

Рынки

Центральный (тел. 36−19−00): 1, 2, 7 января — выходные.

«Хопёр» (тел. 47−33−90): 1, 2 января — выходные.

«Южный» (тел. 23−56−50): 1, 2, 7 января — выходные.

Фрунзенская ярмарка (тел. 31−55−25): 1, 2, 7 января — выходные.

В остальные дни рынки работают по обычному графику.

Торговые центры

«Глобус» (24−95−95): 28−30 декабря — круглосуточно, 31 декабря — до 22.00, 1 января — выходной, 2 января — с 08.00.

Гипермаркет «Линия» (тел. 21−32−35): 31 декабря — до 20.00, 1 января — выходной, 2 января — с 08.00.

Центр оптовой торговли «Метро» (тел. 25−37−00): до 30 декабря включительно - круглосуточно, 31 декабря до 19.00, 1 января — с 13.00.

ТЦ «Гостиный двор» (тел.: 55−02−76, 36−24−36): 31 декабря — до 20.00, 1 января — с 12.00.

«Леруа Мерлен» (тел. 25−27−88): 31 декабря — до 20.00, 1 января — выходной.

ТЦ «Парадиз» (тел. 30−40−20): 31 декабря — с 10.00 до 19.00, 1 января — с 12.00 до 21.00.

ТЦ «Пенаты» (тел. 49−44−94): 1, 2 января — выходные.

ТЦ «Пролетарский» (тел. 40−52−51): 1 января — выходной.

ТЦ «РИО» (тел. 55−70−70): 31 декабря — до 19.00, 1 января — с 12.00 до 22.00.

ТУЦ «Сарафан» (тел. 30−19−03): 31 декабря — до 21.00, 1 января — выходной.

ТЦ «Демидовский» (тел. 44−33−02): 1 января — с 14.00.

Супермаркет «К-Раута» (тел. 70−30−70): 31 декабря — до 18.00, 1 января — выходной, 2, 7 января — с 10.00 до 22.00, 6 января — с 10.00 до 20.00.

ТЦ «Утюгъ» (тел. 25−02−04): 31 декабря, 6 января — с 10.00 до 18.00; 1, 7 января — выходные; 2 января — с 12.00 до 20.00.

ТЦ «Макси» (тел. 8 (800) 100-27-27 — горячая линия, 77−31−80). Кинотеатр: 31 декабря — с 10.00 до 21.00, 1 января — с 12.00 до 03.00.

— горячая линия, 77−31−80). Кинотеатр: 31 декабря — с 10.00 до 21.00, 1 января — с 12.00 до 03.00. Гипермаркет OBI: 31 декабря — с 08.00 до 20.00, 1 января — с 12.00 до 23.00.

Торговые галереи ТЦ: 31 декабря — с 10.00 до 20.00,

1 января — с 12.00 до 21.00.

Гипермаркет «Лента» (тел. 8 800−700−41−11): 31 декабря — с 10.00 до 22.00, 1 января — с 10.00 до 23.00.

ГИПЕРСПАР (Тула, Металлургов, 87) 31 декабря – до 21.30. А 1 января – с 14.00.

В остальные дни торговые центры работают по обычному графику.

Бассейны

Бассейн в спорткорпусе ТулГУ (тел. 35−37−72): 31 декабря, 1, 2, 7 января — выходные дни.

Бассейн Центрального стадиона «Арсенал» (тел. 32−96−20): 31 декабря — до 18.00, 1 января — выходной.

Бассейн ТГПУ (тел. 35−40−77): 31 декабря, 1, 7 января — выходные дни.

В остальные дни бассейны работают по обычному графику.

Почта

В Тульской области 31 декабря и 6 января рабочий день отделений Почты России будет сокращен на один час.

1, 2 и 7 января 2018 года станут выходными днями для отделений почтовой связи. В эти дни не осуществляются обмен и доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков.

3, 4, 5, 8 января 2018 года почтовые отделения будут работать в обычном режиме.

Для бесперебойной и своевременной доставки пенсий и пособий, почтовых отправлений и периодических изданий для ряда сельских почтовых отделений может быть установлен иной режим работы.

Доставка пенсий и пособий в праздничные дни осуществляется по согласованию с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ с учетом особенностей организации их доставки в конкретном регионе.

ЗАГС

31 декабря, 1, 3, 4, 6, 7 января — нерабочие праздничные дни.

Государственная регистрация смерти будет производиться:

• 2, 5 января с 8.00 до 15.00, без обеденного перерыва по адресу ул. Степанова, 34-а.

• 8 января с 8.00 до 16.00.

Государственная регистрация рождения будет производиться:

• 2 января с 9.00 до 16.00 по адресу: ул. Революции, 4-а;

• 5 января с 9.00 до 16.00 по адресу: 2-й проезд Гастелло, 19.

• 8 января с 9.00 до 17.00 на проспекте Ленина, 91.

Городской транспорт

В ночь на 1 января городской общественный транспорт в Туле будет работать до 4.15.

Движение некоторых маршрутов будет изменено.

Трамваи:

№ 3 с 22.10 до 04.11 по маршруту: ул. Щегловская Засека — ул. Кирова — ул. Кутузова — ул. Марата — ул. Епифанская — ул. Пролетарская — Чулковский мост — ул. Советская — ул. Мосина — ул. Демидовская Плотина — ул. Плеханова — ул. Щегловская Засека;

№ 9 с 22.19 до 04.13 по маршруту: ул. Металлургов — ул. Плеханова — ул. Демидовская плотина -ул. Мосина — ул. Советская — Чулковский мост — ул. Пролетарская — ул. Епифанская — ул. Марата — ул. Плеханова — ул. Металлургов;

№ 12 с 21.58 до 03.59 по маршруту: пос. Менделеевский — проспект Ленина — ул. Станиславского — ул. Н. Руднева — ул. Агеева — ул. Тимирязева — ул. Михеева — ул. Кауля — ул. Оборонная — ул. Советская — Пролетарский мост — ул. Пролетарская — ул. Демидовская Плотина — ул. Советская — ул. Оборонная — ул. Кауля — ул. Михеева — ул. Тимирязева — ул. Агеева — ул. Н. Руднева — ул. Станиславского — проспект Ленина — пос. Менделеевский;

№ 14 с 22.03 до 03.59 по маршруту: Одоевское шоссе — ул. Тихмянова — ул. Воздухофлотская — Павшинский путепровод — ул. Коминтерна — ул. Демидовская Плотина — ул. Пролетарская — Чулковский мост — ул. Советская — ул. Коминтерна — Павшинский путепровод — ул. Воздухофлотская — ул. Тихмянова — Одоевское шоссе.

Троллейбусы:

№ 1 с 22.05 до 04.12 по маршруту: М. Гончары — ул. Пузакова — ул. Октябрьская — ул. Советская — проспект Ленина — ст. Южная (и обратно);

№ 2 с 21.56 до 04.19 по маршруту: ул. Курковая — ул. Луначарского — ул. Октябрьская — ул. Советская — пр. Ленина — ул. Первомайская — ул. Дм. Ульянова — пл. Им. 50-й Армии — ул. Болдина — ул. Макаренко — ул. 9 Мая — пр. Ленина — ст. Южная (и обратно);

№ 6 с 22.22 до 04.00 по маршруту Московский в-л — ул. Путейская — Красноармейский проспект — ул. Советская — ул. Октябрьская — Московское шоссе — пос. Горелки (и обратно);

№ 10 с 22.11 до 04.10 по маршруту: Московский в-л — ул. Путейская — Красноармейский пр. — ул. Советская — Пролетарский мост — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Металлургов — ул. Гастелло — ул. Кутузова — ул. Вильямса (и обратно).



Поезда и электрички

Электрички и пригородные поезда будут курсировать:

29 декабря — расписанием пятницы (буднего дня);

30 декабря — расписанием субботы (выходного дня);

31 декабря — расписанием субботы (выходного дня);

с 1 по 7 января — расписанием субботы (выходного дня);

8 января — расписанием воскресенья (выходного дня);

9 января — расписанием вторника (буднего дня).

Также назначаются дополнительные поезда-экспрессы на направлениях Москва-Тула:

29 декабря — отпр. 18.41 (некоторые вагоны поезда — без указания мест с проездом по билетам на серпуховский экспресс);

30, 31 декабря — отпр. 16.39.

8 января — Тула-Москва экспресс, отпр. 14.07.

Поликлиники

Поликлиники Тульской области работают с 30 декабря по 8 января включительно ежедневно с 9.00 до 15.00.



Ёлочные базары

Ёлочные базары в Туле будут работать до 31 декабря включительно. Купить новогоднее дерево можно по адресам:

Пролетарский район:

ул. Кутузова, 13

ул. Вильямса, 32

ул. Вильямса/Хворостухина

ул. Кутузова/Бондаренко

ул. Ложевая/Степанова, около почты

ул. Металлургов, 43

ул. Металлургов, 86

ул. Металлургов, 63

ул. Ложевая, 126

ул. Металлургов, 87−89

ул. Металлургов, 1-а

Зареченский район:

ул. Октябрьская, 201-а-203

ул. Галкина/Арсенальная

ул. Октябрьская, 77

ул. М. Горького, 45

ул. Комсомольская/М. Горького

ул. М. Горького, 14

Привокзальный район:

Одоевское шоссе, 30

пос. Косая Гора, ул. Октябрьская, 1

ул. Кабакова, 79

ул. Оружейная/9 Мая

проспект Ленина, 126-а

ул. Макаренко/Седова

Центральный район:

пос. 2-й Западный, ул. Грибоедова, 54

пр. Ленина, 111

пос. Южный, ул. Автомобилистов, 23

пр. Ленина, 123,

пр. Ленина, 129/131

пр. Ленина, 54

ул. Кауля, 13, к. 1

ул. Кауля, 7, к. 1

ул. Кауля, 45

ул. Оборонная, 85, около ТЦ «Перекопский"

Советский район:

ул. Лейтейзена (от ул. Сойфера до ул. Коминтерна)

ул. Лейтейзена (от Красноармейского пр. до ул. Сойфера), четная сторона

ул. Лейтейзена (от Красноармейского пр. до ул. Сойфера), нечетная сторона

ул. Мосина (ТЦ «Медведь», около магазина «Тарпан»)

ул. Фрунзе, 7-б

ул. Фрунзе/Красноармейский пр. (около магазина «Протон»)

Красноармейский пр., 21 (около магазина «Вернисаж»).

Платные парковки

С 30 декабря по 8 января включительно туляки смогут бесплатно парковаться в центре города. Период новогодних праздников официально является выходными и праздничными днями.



Продажа алкоголя

31 декабря с 23.00 до 3.00 первого января, а также 7 января с 16.00 до 22.00 в Туле на площади Ленина состоятся массовые новогодние мероприятия.

В связи с этим центр Тулы на время празднеств станет безалкогольным. Ограничения будут действовать для магазинов, расположенных в радиусе одного километра от мест проведения массовых мероприятий.

Продажа спиртного будет ограничена за три часа до начала проведения, во время проведения и в течение трех часов после проведения, т. е. 31 декабря 2017 года с 20.00 до 22.00;

7 января 2018 года с 13.00 до 22.00.



Музеи

Тульский государственный музей оружия: 30 декабря — санитарный день, 31 декабря и 1 января — выходные дни. 2, 3, 7, 8 января музей принимает посетителей с 10.00 до 18.00 (касса — до 17.00). 4, 5, 6 января музей принимает посетителей с 10.00 до 20.00 (касса — до 19.00).

Музей «Тульский кремль»: 31 декабря, 1, 9 января — выходной, 2−7 января — с 10.00 до 20.00, 8 января — с 10.00 до 18.00.

Музей «Тульские самовары»: 31 декабря, 1, 9 января — выходной, 2−7 января — с 10.00 до 20.00, 8 января — с 10.00 до 18.00.

Богородицкий дворец-музей и парк: 31 декабря, 1, 9 января — выходной, 2−5 января — с 19.00 до 19.00, 6, 7, 8 января — с 10.00 до 18.00.

Выставочный зал: 31 декабря, 1, 9 января — выходной, 2−7 января — с 10.00 до 20.00, 8 января — с 10.00 до 18.00.

Музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна»: 30 декабря — с 9.00 до 17.00 (последняя экскурсия в 15.30), 31 декабря, 1, 2, 7, 8 января — музей закрыт для посещения, 3, 4, 5 января — в обычном режиме с 9.00 до 17.00 (последняя экскурсия в 15.30), 6 января — с 9.00 до 16.00 (последняя экскурсия в 14.30).

«Ясная Поляна»: 30 декабря — с 9.00 до 17.00 (последняя экскурсия в 15.30), 31 декабря, 1, 2, 7, 8 января — музей закрыт для посещения, 3, 4, 5 января — в обычном режиме с 9.00 до 17.00 (последняя экскурсия в 15.30), 6 января — с 9.00 до 16.00 (последняя экскурсия в 14.30). Тульский областной художественный музей: 31 декабря, 1, 9 января — выходной, 2−7 января — с 10.00 до 20.00, 8 января — с 10.00 до 18.00.

Историко-культурный и природный музей-заповедник И. С. Тургенева «Бежин луг»: 31 декабря, 1, 9 января — выходной, 2−8 января — с 10.00 до 18.00.

«Бежин луг»: 31 декабря, 1, 9 января — выходной, 2−8 января — с 10.00 до 18.00. Дом-музей В. В. Вересаева : 31 декабря, 1, 9 января — выходной, 2−7 января — с 10.00 до 20.00, 8 января — с 10.00 до 18.00.

: 31 декабря, 1, 9 января — выходной, 2−7 января — с 10.00 до 20.00, 8 января — с 10.00 до 18.00. Историко-мемориальный музей Демидовых: 31 декабря, 1, 9 января — выходной, 2−7 января — с 10.00 до 20.00, 8 января — с 10.00 до 18.00.

Центры обслуживания «ТНС энерго Тула»

Центры обслуживания клиентов АО «ТНС энерго Тула» будут работать в обычном режиме до 30 декабря включительно. Затем начнутся длинные выходные. С 9 января все центры возобновят работу в обычном режиме.



С 1 по 8 января передать показания приборов учета, проверить состояние лицевого счета или получить справочную информацию жители Тульской области смогут по телефону горячей линии: 52−34−10.

Оплатить потребленные киловатты можно в любое удобное время на сайте ресурсоснабжающей организации, а также в кассах «Почты России», терминалах «Сбербанка» и через онлайн-сервисы.



Дежурство ресурсо­снабжающих организаций

В период с 30 декабря по 8 января будут работать круглосуточные горячие линии ресурсоснабжающих организаций и предприятий:

АО «Тулатеплосеть» — 42−53−21, 42−53−23 (круглосуточная аварийно-диспетчерская служба);

АО «Тулагорводоканал» — 42−53−26, 42−53−34;

АО «Тульские городские электрические сети» — 24−93−50, 74−93−50;

ПАО «МРСК Центра и Приволжья», филиал «Тулэнерго» — 73−03−51, 46−93−52;

АО «Газпром газораспределение Тула» — 30−82−32 (круглосуточная ЦДС);

МКП «Тулагорсвет» — 47−38−82, 36−42−75.

дежурство чиновников

Кроме того, в новогодние дни с 30 декабря по 8 января круглосуточное дежурство будет организовано в территориальных округах:

Центральный территориальный округ — 31−28−47,

Советский территориальный округ — 8−920−759−19−80,

Привокзальный территориальный округ — 24−71−74,

Зареченский территориальный округ — 47−32−94,

Пролетарский территориальный округ — 41−73−40 (с 9.00 до 18.00), 8−920−744−10−22 (с 18.00 до 9.00).

Экстренные службы