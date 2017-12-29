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В Кимовске на пожаре мужчина отравился угарным газом
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В Кимовске на пожаре мужчина отравился угарным газом

Причина происшествия выясняется.

28 декабря в 23.18 в службу спасения сообщили о возгорании в квартире, расположенной в Кимовске на ул. Толстого.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Тульской области, первый пожарный расчет прибыл на место происшествия уже через минуту. В 23.22 возгорание ликвидировали.

На пожаре пострадал 61-летний мужчина - он отравился угарным газом. Кроме того, пожарные спасли двух человек. 

В результате происшествия закоптились стены и потолок во всех комнатах. Комната размером 3х5 м выгорела полностью. Причина пожара устанавливается.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:26 +2
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