В Кимовске на пожаре мужчина отравился угарным газом

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

28 декабря в 23.18 в службу спасения сообщили о возгорании в квартире, расположенной в Кимовске на ул. Толстого.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Тульской области, первый пожарный расчет прибыл на место происшествия уже через минуту. В 23.22 возгорание ликвидировали.

На пожаре пострадал 61-летний мужчина - он отравился угарным газом. Кроме того, пожарные спасли двух человек.

В результате происшествия закоптились стены и потолок во всех комнатах. Комната размером 3х5 м выгорела полностью. Причина пожара устанавливается.