Фото из архива MySLO
В центре Тулы образовался огромный затор
Автомобилистам стоит заранее планировать свои маршруты и выбирать пути объезда.
На центральных улицах города образовались серьёзные пробки – не менее 8 баллов. На проспектах, улице Советской, Зареченском и Пролетарском мостах скорость движения не превышает 10 километров в час.
Также затруднено движение на улицах, прилегающих к центральным. Рекомендуем водителям заранее распланировать свои маршруты и позаботиться о запасных вариантах проезда.
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