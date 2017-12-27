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В центре Тулы образовался огромный затор
Фото из архива MySLO

В центре Тулы образовался огромный затор

Автомобилистам стоит заранее планировать свои маршруты и выбирать пути объезда.

На центральных улицах города образовались серьёзные пробки – не менее 8 баллов. На проспектах, улице Советской, Зареченском и Пролетарском мостах скорость движения не превышает 10 километров в час.

Также затруднено движение на улицах, прилегающих к центральным. Рекомендуем водителям заранее распланировать свои маршруты и позаботиться о запасных вариантах проезда.

 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 17:46 +11
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