В Москве туляки поддержали выдвижение Владимира Путина на должность Президента России

За кандидатуру действующего лидера отдали свои голоса 668 человек.

Выдвижение Владимира Путина в президенты проходило в 57-м павильоне ВДНХ. Согласно закону, в состав инициативной группы по выдвижению кандидата на пост главы государства должно входить не менее 500 человек. Поддержать кандидатуру Владимира Путина приехали 668 человек. Среди них – ректор ТулГУ Михаил Грязев, депутат Госдумы от Тульской области Виктор Дзюба и директор музея «Куликово поле» Владимир Гриценко.

Кроме того, действующего президента поддержали знаменитый ученый-полярник, Герой России Артур Чилингаров, пианист Денис Мацуев, народный артист России Николай Цискаридзе, известный врач Леонид Рошаль, продюсер Иосиф Пригожин, кутюрье Валентин Юдашкин, артисты Михаил Боярский, Диана Гурцкая, Михаил Галустян, Полина Гагарина, Игорь Крутой, Юрий Соломин, депутат Госдумы Николай Валуев.

Протокол выдвижения удостоверен членом Бюро Президиума Ассоциации юристов России, президентом Федеральной нотариальной палаты РФ Константином Корсиком. Делегацию Ассоциации юристов России представляли председатель Правления, экс-губернатор Тульской области Владимир Груздев, а также Павел Крашенинников и Виктор Блажеев.

Владимир Груздев после окончания подсчета голосов заявил, что все закрепленные законодательством нормы для самовыдвижения Владимира Путина соблюдены. Характеризуя его как истинного лидера России, Груздев также отметил, что президент сплотил вокруг себя основные политические силы страны. Выборы Президента России состоятся 18 марта 2018 года.