новости
новости
Регистрация
На тульских дорогах ожидается туман и гололедица

На тульских дорогах ожидается туман и гололедица

Будьте внимательны на дорогах!

По прогнозу Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в регионе вечером 26 декабря ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Местами ожидается туман с видимостью 200-500 м. Такая погода сохранится и 27 декабря.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности.

Чтобы избежать неприятностей на дорогах, водителям следует соблюдать несколько несложных рекомендаций.

Прежде всего — обратите внимание на техническое состояние автомобиля. Исправные габаритные огни, стоп-сигналы, противотуманные фары помогут стать заметнее для других участников дорожного движения.

При движении по загородным дорогам не стоит прижиматься к обочине, ведь там могут находиться как пешеходы, так и транспортные средства с потушенными габаритными огнями.

В условиях плохой видимости водитель должен быть предельно внимательным — снизить скорость движения, увеличить дистанцию по отношению к другим транспортным средствам.

Уважаемые автовладельцы, соблюдайте правила безопасного передвижения в условиях ограниченной видимости:

  • снизьте скорость движения;
  • будьте готовы остановиться в пределах видимости дороги;
  • не приближаетесь близко и не обгоняйте впереди идущий автомобиль;
  • двигайтесь при ближнем свете фар, который лучше освещает дорогу, чем дальний, при наличии противотуманных фар включите их.

В условиях густого тумана самым разумным решением будет прекращение движения.

Останавливаясь на трассе, необходимо максимально близко прижаться к правому ее краю, а по возможности — съехать на обочину. Обязательно включите аварийную световую сигнализацию.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:50 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
туманпогодаметеопредупреждениегололедица

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле на ул. Н. Руднева сбили пенсионера
В Туле на ул. Н. Руднева сбили пенсионера
Жители поселка Бородинский жалуются на «позорную» ёлку
Жители поселка Бородинский жалуются на «позорную» ёлку
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.