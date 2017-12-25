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В новогодние праздники в Туле будут работать горячие линии

В новогодние праздники в Туле будут работать горячие линии

В каждом округе будет работать своя горячая линия.

В новогодние дни в территориальных округах будет организовано круглосуточное дежурство. С 30 декабря по 8 января жители могут обратиться по телефонам горячих линий.
 
Горячие линии будут открыты в каждом округе:
 
Центральный территориальный округ – 31-28-47
 
Советский территориальный округ – 8-920-759-19-80
 
Привокзальный территориальный округ – 24-71-74
 
Зареченский территориальный округ – 47-32-94
 
Пролетарский территориальный округ – 41-73-40 (с 9.00 до 18.00), 8-920-744-10-22 (с 18.00 до 9.00)
 
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