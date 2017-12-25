В новогодние праздники в Туле будут работать горячие линии
В каждом округе будет работать своя горячая линия.
В новогодние дни в территориальных округах будет организовано круглосуточное дежурство. С 30 декабря по 8 января жители могут обратиться по телефонам горячих линий.
Горячие линии будут открыты в каждом округе:
Центральный территориальный округ – 31-28-47
Советский территориальный округ – 8-920-759-19-80
Привокзальный территориальный округ – 24-71-74
Зареченский территориальный округ – 47-32-94
Пролетарский территориальный округ – 41-73-40 (с 9.00 до 18.00), 8-920-744-10-22 (с 18.00 до 9.00)
вчера, в 17:51, 10 788 1
вчера, в 17:23, 9 792 2
вчера, в 15:20, 17 3578 6
вчера, в 13:54, 28 859 1
Другие статьи по темам
Событие
Место
Прочее