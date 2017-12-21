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В Богородицке прокуратура обязала чиновников установить на перекрестках дорожные знаки

В Богородицке прокуратура обязала чиновников установить на перекрестках дорожные знаки

Правоохранителями была проведена проверка исполнения законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

В ходе проверочных мероприятий выяснилось, что на улице Бродовского в районе дома № 1, на пересечении с переулком Урицкого отсутствует дорожный знак 2.4 «Уступите дорогу». Аналогичное нарушение выявлено и на пересечении улицы Вязовской с одноименным переулком.

Согласно действующему законодательству, на перекрёстках должны быть установлены дорожные знаки, определяющие очерёдность проезда – их отсутствие может стать причиной серьёзных аварий.

По результатам проверки Богородицким межрайонным прокурором направлено заявление в местную администрацию об устранении нарушений и понуждении к установке дорожных знаков.

Автор: Леонид Почекин, 21 декабря, в 21:21 +4
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Место
Тульская областьБогородицк

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