Какие улицы Тулы будут обесточены 20 декабря

С 9 до 17 часов из-за ремонтных и профилактических работ будет отключена электроэнергия по следующим адресам:

ул. Кауля, 49 к. 1, 49-а, 51 к. 3,

ул. Марата, 24,

ул. Бундурина, 45, 47,

ул. Свободы, 37, 41, 58-а, 60,

ул. Л. Толстого, 105,

п. Косая Гора: ул. Железнодорожная, 1-17,

ул. Речная, 1-12-а,

ул. Новая, 1-39 (нечётн.), 2-44 (чётн.),

п. Хомяково, ул. Заречная, 1-29,

ул. Низинная. 1-29,

ул. Кутузова, 97-131 (нечётн.),

ул. С. Ковалевской, 40-60 (чётн.),

ул. Попова, 40-59,

ул. Добролюбова, 32-48 (чётн.), 33-51 (нечётн.),

ул. Можайского, 24-42 (чётн.), 27-45 (нечётн.),

ул. Гастелло, 41,

ул. Панфиловцев, 54, 68, 74, 84,

ул. Крылова, 30-46 (чётн.), 31-47 (нечётн.),

Мясново: 1-й пр-д, 7-29 (нечётн.), 2-а-18-а (чётн.),

2-й пр-д, 10-а-32 (чётн.), 5-23 (нечётн.),

ул. Кабакова, 22-32-б (чётн.), 23, 29,

3-й пр-д, 1-а-е, 1-9 (нечётн.), 2-а, 2-б, 2-в, 2-16-а (чётн.),

ул. Воздухофлотская, 20,

13-й пр-д, 1-в,

27-й пр-д, 1-26,

28-й пр-д, 1-17 (нечётн.), 2-24 (чётн.),

ул. Карпова, 1-21 (нечётн.), 2-16 (чётн.),

2-й пр-д, 2-16 (чётн.),

28-й пр-д, 26-54 (чётн.), 19-41 (нечётн.),

4-й Баташовский пр-д, 14,

13-й пр-д, 1-а, 1-б,

12-й пр-д, 20-44, 20-а-46-а,

ул. Речная, 18-70 (чётн.), 17-67 (нечётн.),

ул. Карпова, 18-26 (чётн.), 21-31 (нечётн.),

пос. Октябрьский: 27-й пр-д, 26-70 (чётн.), 27-71 (нечётн.),

28-й пр-д, 60-72 (чётн.), 47-51 (нечётн.),

25-й пр-д. 2-в,

ул. Глинки, 5,

пр. Ленина, 65.