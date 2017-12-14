В Тульской области возобновили выплаты студенческим семьям с детьми

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В ближайшие три года на поддержку молодым и многодетным семьям выплатят свыше 2,9 млрд рублей.

13 декабря в здании регионального правительства подвели итоги реализации программ поддержки многодетных семей в 2017 году.

Сейчас на территории Тульской области проживает 173 500 семей, в которых воспитываются почти 245 000 детей. 54 000 семей получают более 20 видов региональных социальных выплат. По словам заместителя директора департамента социальной политики министерства труда и социальной защиты Тульской области Натальи Хохловой, в 2017 году объем финансирования увеличен на 200 млн рублей.

Также в нынешнем году введен ряд новых мер поддержки молодых семей. Мамы моложе 25 лет каждый месяц получают денежную выплату на первого ребенка от 1,5 до 3 лет с учетом нуждаемости. Увеличен размер ежемесячной выплаты при рождении второго ребенка для жителей области вне чернобыльской зоны до 3 000 рублей. Студенческие семьи получают 4000 рублей на ребенка с рождения до 3 лет.

Семьям с детьми предоставляется федеральный материнский капитал. За весь период действия программы поступило почти 70 000 заявлений о выдаче государственного сертификата на его получение.

Семьям с тремя и более детьми из бюджета области предоставляется региональный материнский капитал в размере 60 771,16 рублей.

Помимо выплат, семьи получают и другие виды поддержки. Так, в этом году 2175 женщинам с несовершеннолетними детьми оказано содействие в трудоустройстве. За три года профессиональную переподготовку прошли более 1100 женщин, находящихся в декрете.

С 2018 года беременные женщины, страдающие хроническими заболеваниями, будут проходить санаторно-курортное лечение за счет бюджета области.



Наталья Хохлова отметила, что сейчас более 57% новорожденных в регионе — вторые и последующие в своих семьях.

Также в Тульской области растет число многодетных семей. В настоящее время на учете в органах социальной защиты населения состоят 11 300 таких семей, что на 2 200 больше, чем в 2015 году.

По итогам 11 месяцев 2017 года более 55,5% многодетных семей получили земельные участки. В Закон Тульской области внесены изменения в части расширения способов предоставления земельных участков многодетным гражданам.

За 2015−2017 годы из бюджета Тульской области выделено порядка 2,4 млрд рублей на различные меры социальной поддержки многодетных семей. В проекте регионального бюджета на 2018−2020 годы на эти цели предусмотрено свыше 2,9 млрд рублей.

В области действуют специальные программы по улучшению жилищных условий. С помощью этого механизма порядка 70 многодетных семей ежегодно улучшают жилищные условия.

Еще одна мера поддержки — услуги учреждений социального обслуживания семьи и детей. Они оказывают более 50 различных социальных услуг в стационарной, полустационарной форме и на дому. Ежегодно их услугами пользуются более 40 000 человек, из них около 17 000 — несовершеннолетние.

В 2017 году программами ранней помощи детям с ограниченными возможностями здоровья охвачено 335 семей.

Около 1 500 детей-сирот, безнадзорных детей, несовершеннолетних правонарушителей ежегодно проходят курс реабилитации на полном государственном обеспечении. В результате работы специалистов социальной профилактики более 90% детей возвращаются в свои семьи или передаются под опеку.

Также год от года растет число опекунов детей-сирот. На данный момент в замещающих семьях воспитываются 84,3% детей, оставшихся без попечения родителей.

За 3 года количество семей, где родители ненадлежащим образом исполняют обязанности по воспитанию, содержанию и обучению детей, сократилось на 9%.

Члены комиссии отметили, что в уходящем году областные конкурсы «Семья года», «Отцовство-долг и дар» были проведены в новом формате, конкурс на звание «Лучший загородный оздоровительный лагерь» был посвящен семейной тематике, впервые состоялись фотоконкурсы «Мы — семья!» и региональный проект «Будь отцом!».

Также на заседании награды получили победители областного фотоконкурса «Мы — семья!», организованного министерством труда и социальной защиты Тульской области.