Тульская область заняла 71-е место в экологическом списке

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Опубликован рейтинг регионов России с благоприятной экологической обстановкой по итогам осени 2017 года.

Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» опубликовала экологический рейтинг регионов России по итогам прошедшей осени.

По версии «Зеленого патруля» возглавляет список самых чистых регионов страны Тамбовская область, также в тройке лидеров Алтайский край и Республика Алтай.

Самыми загрязненными стали Челябинская, Свердловская и Московская области.

Тульская область занимает в рейтинге 71 место из 85.