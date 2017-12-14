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В Новомосковске столкнулись маршрутка и снегоуборочный грузовик
Фото пресс-службы ГУ МЧС по Тульской области.

В Новомосковске столкнулись маршрутка и снегоуборочный грузовик

В аварии пострадали два человека.

Сегодня, 14 декабря, около 11.15 на перекрестке улиц Свердлова и Шахтеров в Новомосковске столкнулись маршрутный микроавтобус «Газель», следовавший по 1-му маршруту, и уборочный грузовик КамАЗ, предположительно, выезжавший со второстепенной дороги. 

По предварительным данным, в аварии пострадали два пассажира маршрутки. Детей среди них нет. Отмечается, что всего в микроавтобусе находились четыре пассажира и водитель. 

- Затруднений в движении нет. Полицейские ГИБДД выясняют все детали случившегося и принимают меры для обеспечения безопасного движения на указанном участке, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

 

 

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:28 +2
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