В Новомосковске столкнулись маршрутка и снегоуборочный грузовик

Сегодня, 14 декабря, около 11.15 на перекрестке улиц Свердлова и Шахтеров в Новомосковске столкнулись маршрутный микроавтобус «Газель», следовавший по 1-му маршруту, и уборочный грузовик КамАЗ, предположительно, выезжавший со второстепенной дороги.

По предварительным данным, в аварии пострадали два пассажира маршрутки. Детей среди них нет. Отмечается, что всего в микроавтобусе находились четыре пассажира и водитель.

- Затруднений в движении нет. Полицейские ГИБДД выясняют все детали случившегося и принимают меры для обеспечения безопасного движения на указанном участке, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тульской области.