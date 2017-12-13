Сборная Тульской области завоевала серебро на международном турнире по смешанным единоборствам

С 8 по 10 декабря в городском округе Бор Нижегородской области прошел VI международный турнир по смешанным единоборствам «ОСЕ», посвященный памяти командира группы спецназа ВДВ Героя России капитана Дмитрия Жидкова.

В турнире приняли участие действующие бойцы спецназа, а также члены военно-патриотических клубов, учащиеся кадетских корпусов, спортсмены клубов и федераций, развивающих контактные единоборства среди юношей в различных возрастных категориях. За три дня соревнований турнир собрал 29 команд, более 300 спортсменов из России, а также Белоруссии, Кыргызстана.

В сборную Тульской области вошли спортсмены клубов и секций смешанных единоборств «ОСЕ» из Щёкино, Киреевска и Советска под руководством главного тренера Ильи Герасименко.

Наши ребята прошли серьезную подготовку — набирались опыта в различных турнирах.

В упорнейшей борьбе тульские бойцы показали свое мастерство.

Наша сборная завоевала второе общекомандное место!

1 место: Маркин Александр, Мызников Арсений., Стародворцев Илья

Маркин Александр, Мызников Арсений., Стародворцев Илья 2 место: Шмелёв Сергей, Капков Константин, Максимов Глеб, Поляков Сергей, Миллер Максим

Шмелёв Сергей, Капков Константин, Максимов Глеб, Поляков Сергей, Миллер Максим 3 место: Сенчев Егор, Гусев Павел, Молодцов Максим, Романов Константин.

Готовили спортсменов Юрий Ефремов, Павел Турбин, Илья Герасименко.