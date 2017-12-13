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Сборная Тульской области завоевала серебро на международном турнире по смешанным единоборствам

Сборная Тульской области завоевала серебро на международном турнире по смешанным единоборствам

Поздравляем наших спортсменов!

С 8 по 10 декабря в городском округе Бор Нижегородской области прошел VI международный турнир по смешанным единоборствам «ОСЕ», посвященный памяти командира группы спецназа ВДВ Героя России капитана Дмитрия Жидкова.

В турнире приняли участие действующие бойцы спецназа, а также члены военно-патриотических клубов, учащиеся кадетских корпусов, спортсмены клубов и федераций, развивающих контактные единоборства среди юношей в различных возрастных категориях. За три дня соревнований турнир собрал 29 команд, более 300 спортсменов из России, а также Белоруссии, Кыргызстана.

В сборную Тульской области вошли спортсмены клубов и секций смешанных единоборств «ОСЕ» из Щёкино, Киреевска и Советска под руководством главного тренера Ильи Герасименко.

Наши ребята прошли серьезную подготовку — набирались опыта в различных турнирах.

В упорнейшей борьбе тульские бойцы показали свое мастерство.

Наша сборная завоевала второе общекомандное место!

  • 1 место: Маркин Александр, Мызников Арсений., Стародворцев Илья
  • 2 место: Шмелёв Сергей, Капков Константин, Максимов Глеб, Поляков Сергей, Миллер Максим
  • 3 место: Сенчев Егор, Гусев Павел, Молодцов Максим, Романов Константин.

Готовили спортсменов Юрий Ефремов, Павел Турбин, Илья Герасименко.

 

На турнире в качестве почетных гостей присутствовали родители Героя Дмитрия Жидкова; Дмитрий Анохин — директор ПО Автостекло AGC; чемпион мира по греко-римской борьбе Алексей Голубин; президент общероссийской организации по развитию смешанных единоборств, ветеран спецназа Сергей Евдокимов. Тульскую область представил помощник сенатора Игоря Панченко, почетный вице-президент Федерации бокса России в ЦФО Алексей Никитин.

Галерея
Сборная Тульской области заняла второе место на международном турнире по смешанным единоборствам, Фото: 1
Сборная Тульской области заняла второе место на международном турнире по смешанным единоборствам, Фото: 2
Сборная Тульской области заняла второе место на международном турнире по смешанным единоборствам, Фото: 3
Сборная Тульской области заняла второе место на международном турнире по смешанным единоборствам, Фото: 4
Сборная Тульской области заняла второе место на международном турнире по смешанным единоборствам, Фото: 5
Сборная Тульской области заняла второе место на международном турнире по смешанным единоборствам, Фото: 6
Сборная Тульской области заняла второе место на международном турнире по смешанным единоборствам, Фото: 7
Сборная Тульской области заняла второе место на международном турнире по смешанным единоборствам, Фото: 8
Сборная Тульской области заняла второе место на международном турнире по смешанным единоборствам, Фото: 9
Сборная Тульской области заняла второе место на международном турнире по смешанным единоборствам, Фото: 10
Сборная Тульской области заняла второе место на международном турнире по смешанным единоборствам, Фото: 11
Сборная Тульской области заняла второе место на международном турнире по смешанным единоборствам, Фото: 12
Сборная Тульской области заняла второе место на международном турнире по смешанным единоборствам, Фото: 13
Сборная Тульской области заняла второе место на международном турнире по смешанным единоборствам, Фото: 14
Сборная Тульской области заняла второе место на международном турнире по смешанным единоборствам, Фото: 15
Сборная Тульской области заняла второе место на международном турнире по смешанным единоборствам, Фото: 16
Сборная Тульской области заняла второе место на международном турнире по смешанным единоборствам, Фото: 17
Сборная Тульской области заняла второе место на международном турнире по смешанным единоборствам, Фото: 18
Сборная Тульской области заняла второе место на международном турнире по смешанным единоборствам, Фото: 19
Сборная Тульской области заняла второе место на международном турнире по смешанным единоборствам, Фото: 20
Сборная Тульской области заняла второе место на международном турнире по смешанным единоборствам, Фото: 21
Сборная Тульской области заняла второе место на международном турнире по смешанным единоборствам, Фото: 22
Сборная Тульской области заняла второе место на международном турнире по смешанным единоборствам, Фото: 23
Сборная Тульской области заняла второе место на международном турнире по смешанным единоборствам, Фото: 24
Сборная Тульской области заняла второе место на международном турнире по смешанным единоборствам, Фото: 25
Сборная Тульской области заняла второе место на международном турнире по смешанным единоборствам, Фото: 26
Сборная Тульской области заняла второе место на международном турнире по смешанным единоборствам, Фото: 27
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:02 +8
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