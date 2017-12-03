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В воскресенье за порядком в Туле следит Дмитрий Городничев

В воскресенье за порядком в Туле следит Дмитрий Городничев

По всем вопросам звоните по телефону 1391.

Сегодня, 3 декабря, в Туле дежурит заместитель начальника главного управления по благоустройству главного управления по Центральному территориальному округу администрации города Дмитрий Городничев.

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872)47−20−34; (4872)47−20−37, 1391.

В обязанности дежурного по городу, в частности, входит круглосуточный мониторинг обстановки, сбор информации от ЕДДС, теплосетей, транспортников и т. д. Дежурный должен быть в курсе всех аварийных ситуаций, сроков их устранения.

сегодня, в 11:08 0
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